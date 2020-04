ANNAPOLIS, Md. — Maryland now has COVID-19 cases categorized by ZIP codes, which was provided by the state's health department on its coronavirus website.

The five ZIP codes with the most coronavirus cases in the D.C. Metro area are:

20904 (Colesville, White Oak, Fairland, Calverton in Montgomery County)

20906 (Aspen Hill, Colesville, Leisure World in Montgomery County)

20902 (Silver Spring, Kemp Mill, Wheaton-Glenmont, Wheaton, North Kensington, Glenview, in Montgomery County)

20744 (Fort Washington, Oxon Hill, Camp Springs, Friendly in Prince George’s County)

20706 (Lanham, Glenarden, Glenn Dale, Greenbelt, Mitchellville, Goddard, Westgate, Seabrook in Prince George's County).

These ZIP codes are among the top six ZIP codes in the entire state with the most coronavirus cases, according to Maryland health officials.Only 21215 in Baltimore has more coronavirus cases.

Maryland says they do not ave data for all ZIP codes just yet, but will continuously update it as it becomes available.

Below is the entire list of ZIP codes that Maryland has compiled so far:

21215 - 137 Cases

20904 - 132 Cases

20906 - 126 Cases

20902 - 125 Cases

20744 - 122 Cases

20706 - 120 Cases

20772 - 115 Cases

20774 - 113 Cases

21234 - 109 Cases

20747 - 108 Cases

20735 - 103 Cases

21771 - 101 Cases

20785 - 98 Cases

20783 - 97 Cases

21133 - 97 Cases

20743 - 91 Cases

21206 - 89 Cases

21208 - 89 Cases

21703 - 88 Cases

21117 - 87 Cases

20910 - 84 Cases

21224 - 84 Cases

21701 - 83 Cases

20748 - 82 Cases

21702 - 80 Cases

20721 - 79 Cases

20782 - 76 Cases

20784 - 74 Cases

20705 - 73 Cases

20901 - 73 Cases

21207 - 71 Cases

20874 - 69 Cases

21218 - 68 Cases

21244 - 68 Cases

20746 - 67 Cases

20603 - 62 Cases

20854 - 62 Cases

21229 - 62 Cases

20852 - 61 Cases

21239 - 61 Cases

21209 - 60 Cases

20707 - 59 Cases

20745 - 59 Cases

20723 - 57 Cases

21044 - 57 Cases

21122 - 57 Cases

20878 - 56 Cases

21045 - 55 Cases

21222 - 55 Cases

20853 - 52 Cases

20877 - 52 Cases

20814 - 51 Cases

21228 - 51 Cases

20815 - 50 Cases

20817 - 50 Cases

20903 - 50 Cases

20715 - 46 Cases

20720 - 46 Cases

21401 - 46 Cases

20770 - 45 Cases

21043 - 45 Cases

21061 - 45 Cases

20602 - 44 Cases

21213 - 44 Cases

20737 - 43 Cases

20876 - 43 Cases

20708 - 42 Cases

20794 - 42 Cases

21157 - 42 Cases

21214 - 42 Cases

20716 - 41 Cases

20850 - 41 Cases

20912 - 41 Cases

21075 - 41 Cases

21225 - 41 Cases

20886 - 40 Cases

21236 - 40 Cases

21230 - 39 Cases

21093 - 38 Cases

21227 - 38 Cases

20613 - 37 Cases

21012 - 37 Cases

21076 - 37 Cases

21216 - 37 Cases

21217 - 37 Cases

21237 - 37 Cases

21921 - 37 Cases

20601 - 36 Cases

20724 - 36 Cases

21060 - 36 Cases

21136 - 36 Cases

21158 - 36 Cases

21220 - 36 Cases

21221 - 35 Cases

20740 - 34 Cases

21144 - 32 Cases

21202 - 32 Cases

21030 - 31 Cases

21114 - 31 Cases

21740 - 31 Cases

20781 - 29 Cases

20895 - 29 Cases

21231 - 29 Cases

20879 - 28 Cases

21286 - 28 Cases

21403 - 28 Cases

21040 - 27 Cases

21146 - 26 Cases

21784 - 26 Cases

21042 - 25 Cases

21212 - 25 Cases

20832 - 24 Cases

20866 - 24 Cases

21054 - 24 Cases

21113 - 24 Cases

21704 - 24 Cases

20646 - 23 Cases

21037 - 23 Cases

20607 - 22 Cases

21015 - 22 Cases

20639 - 21 Cases

21223 - 21 Cases

20659 - 20 Cases

20710 - 20 Cases

20905 - 20 Cases

21204 - 20 Cases

21742 - 20 Cases

21774 - 20 Cases

20653 - 19 Cases

20816 - 19 Cases

20871 - 19 Cases

20722 - 18 Cases

20769 - 18 Cases

21046 - 18 Cases

21108 - 18 Cases

21205 - 18 Cases

20678 - 17 Cases

20695 - 17 Cases

20712 - 17 Cases

20841 - 17 Cases

20851 - 17 Cases

20855 - 17 Cases

20882 - 17 Cases

21201 - 17 Cases

21090 - 16 Cases

21128 - 16 Cases

21409 - 15 Cases

21014 - 14 Cases

21032 - 14 Cases

21211 - 14 Cases

21797 - 14 Cases

21804 - 14 Cases

21911 - 14 Cases

20657 - 13 Cases

21009 - 13 Cases

20732 - 12 Cases

21801 - 12 Cases

21029 - 11 Cases

21050 - 11 Cases

21085 - 11 Cases

21601 - 11 Cases

20623 - 10 Cases

20637 - 9 Cases

20640 - 9 Cases

20872 - 9 Cases

21074 - 9 Cases

21219 - 9 Cases

21502 - 9 Cases

21620 - 9 Cases

21788 - 9 Cases

20650 - 8 Cases

20711 - 8 Cases

20714 - 8 Cases

20754 - 8 Cases

21104 - 8 Cases

21131 - 8 Cases

21811 - 8 Cases

