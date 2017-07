8 muertos, 30 hospitalizados después de ser encontrados dentro de un camión de carga

SAN ANTONIO -- Terminó en tragedia, lo que parece haber sido una operación de contrabando de inmigrantes indocumentados. El domingo por la madrugada, socorristas encontraron docenas de personas en peligro dentro de un camión de carga bajo altas temperaturas en el estacionamiento de una tienda Walmart al suroeste de San Antonio.

El Departamento de Policía de San Antonio reportó que había un total de 38 víctimas dentro del camión. Ocho personas fueron declaradas muertas en el lugar de los hechos, 17 fueron transportados al hospital con lesiones que ponen en riesgo sus vidas y los otros 13 no tenían lesiones serias.

Autoridades dijeron que un empleado de Walmart se encontró con una persona que parecía desorientada y pedía agua en la tienda localizada cerca del interestatal 35 y carretera 16 en el área suroeste de la ciudad. Esa persona le dijo al empleado que había otros individuos dentro del camión que necesitaban ayuda.

La policía llegó al lugar de los hechos alrededor de las 12:30 a.m. del domingo. El conductor fue detenido y al revisar el camión encontraron a varias personas que necesitaban ayuda médica. Al menos 29 unidades de equipos de bomberos y dos helicópteros AirLIFE acudieron a prestar ayuda a las víctimas.

De las 17 víctimas con lesiones de alto riesgo, seis fueron transportadas al Hospital University y las otras 11 se encuentran en el Centro Medico San Antonio Military. Los otros 13 lesionados se encuentran en cinco hospitales del área.

Se cree que la causa de la muerte de las ocho personas fue por estar expuestas al calor por largo tiempo y sofocación. Sus cuerpos fueron trasladados a la oficina del Médico Forense del Condado Bexar para que se determine la causa de muerte.

Todavía las autoridades no han tiene edades o genero de los muertos y lesionados. Oficiales dijeron que dos de los sobrevivientes más jóvenes tenían 15 años de edad.

Como era de esperarse, agentes del Departamento de Inmigración y Control de Aduanas también llegaron al lugar de los hechos.

William McManus, jefe de la policía de San Antonio, dijo que eso parecía ser una operación de contrabando de humanos. Agregó que las personas que se encontraban dentro del camión serian entrevistadas por agentes de ICE para determinar su estatus migratorio.

El Departamento de Bomberos de San Antonio publicó el siguiente comunicado:

"Poco después de las 12:30 a.m. (hora del centro) el Departamento de Policía de San Antonio acudió al 8358 IH-35 S. debido a un reporte de que había varias personas dentro de un camión de carga de 18 ruedas. La primera unidad que llegó encontró un número de personas que necesitaban diferentes niveles de atención médica. Un total de ocho individuos murieron. 17 pacientes fueron transportados como prioridad 1 (lesiones o enfermedades de alto riesgo) y 13 fueron transportados como prioridad 2 (lesiones que no son serias). Las ambulancias de aire (AirLife) y SAFD Ambus (vehículo para transportar masas) fueron ambos utilizados para transportar la multitud de pacientes que encontramos. También se condujo una búsqueda para localizar cualquier paciente que pudiera haber huido de la escena. Durante la mañana, al salir el sol, se llevó a cabo otra búsqueda. Preguntas relacionadas con el aspecto criminal, deben ser dirigidas al Departamento de Policía de San Antonio".

Durante la mañana, el helicóptero de la policía regresó al área por si había otras víctimas.

Richard L. Durbin, Jr. Fiscal General de Estados Unidos de la Región del Oeste de Texas publicó el siguiente comunicado:

"Bomberos y policías de san Antonio acudieron a una espantosa escena esta mañana en el oeste de la ciudad. Descubrieron la falla de una operación de contrabando de humanos. Encontraron ocho inmigrantes muertos. Al menos 20 otros tenían lesiones serias. Todas víctimas de los despiadados contrabandistas a quienes no les importa el bien estar de su frágil cargamento.

El calor del Sur de Texas es muy fuerte durante esta temporada del año. Esas personas estaban indefensas en las manos de quienes los transportaban. Imagínese el sufrimiento, atrapados en una caja de un camión de carga donde el calor está por arriba de los 100 grados. El conductor fue arrestado y enfrentará cargos. Trabajaremos con el equipo de investigaciones del departamento de Seguridad Nacional y los socorristas para poder identificar a los responsables de esta tragedia".

El Departamento de Seguridad Nacional, es quien realiza la investigación. Mientras que la policía dijo que el conductor enfrenta cargos estatales y federales.

